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Голос Саакашвили на записях об акциях в Киеве признали подлинным

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, фоноскопическая экспертиза проводилась Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

«Слова и фразы, которые им [Саакашвили и Курченко] принадлежат, персонифицированные в протоколе по результатам проведения негласного разыскного мероприятия», — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Генпрокурор показал раде записи якобы телефонных разговоров, подтверждающих его обвинения.

Саакашвили, в свою очередь, назвал эти обвинения ложными.

Ранее в декабре в ходе опроса большинство Украинцев назвали политиками года президента Петра Порошенко и Саакашвили.

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