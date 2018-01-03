Киевский суд отказал Саакашвили в защите

Киевский суд отказал бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в защите.

«В удовлетворении иска отказать», – постановила судья во время заседания инстанции, которое транслировали украинские СМИ.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили просил суд обязать миграционную службу Украины рассмотреть вопрос предоставления ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, так как ведомство отказало.

В настоящее время политик, у которого нет гражданства ни одной из стран, имеет лишь специальный документ, разрешающий ему пребывание на украинской территории до марта 2018 года.

Ранее решением президента Петра Порошенко, Саакашвили лишили гражданства Украины, что делает возможным его экстрадицию в Грузию, где политик был заочно арестован.