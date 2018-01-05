Саакашвили виновен

Тбилисский городской суд 5 января утром вынес, наконец, первый обвинительный приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Как объявил на заседании судья Георгий Аревадзе, Михаил Саакашвили осужден за злоупотребление служебным положением и незаконное досрочное освобождение из заключения бывших чиновников МВД, виновных в убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Александра (Сандро) Гиргвлиани.

«Михаил Саакашвили признан виновным, так как пообещал высокопоставленным чиновникам, что избавит их от уголовной ответственности и помилует, независимо от вынесенного судом приговора», - объяснил судья причины своего решения.

саакашвили2 Михаил Саакашвили в Апелляционном суде Киева, 3 января 2018 года Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Бывший сотрудник Объединенного грузинского банка Александр Гиргвлиани был найден убитым на кладбище в Окрокана, на окраине Тбилиси 29 января 2006 года, на следующее утро после того, как он повздорил в одном из баров в центре города сразу ч несколькими бывшими высокопоставленными чиновниками МВД.

Одной из первых информацию об убийстве Гиргвлиани распространила оппозиционная в тот период властям телекомпания «Имеди». Она же представила общественности материалы собственного журналистского расследования, согласно которому в деле Гиргвлиани оказались замешанными бывший начальник Департамента конституционной безопасности Давид Ахалая, его заместитель Олег Мельников, бывший начальник Генинпекции МВД Василий Санодзе, бывший руководитель пресс-службы МВД Гурам Донадзе, а также супруга бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили Тако Салакая. Именно между ними и Александром Гиргвлиани произошел конфликт, после которого тело Гиргвлиани было найдено в Окрокана.

Спустя несколько дней после широкой огласки обстоятельств смерти Гиргвлиани полиция задержала четырех сотрудников Департамента конституционной безопасности – Гию Алания, Автандила Апциаури, Александра Гачава и Михаила Бибилуридзе. Они признались, что действительно похитили и увезли Гиргвлиани в лес, где стали избивать. Они же сообщили, что Гиргвлиани удалось бежать от них, после чего он упал в ущелье.

саакашвили5 Фото: ТАСС/Александр Климчук

6 июля 2006 года Тбилисский городской суд приговорил четырех бывших сотрудников МВД к разным срокам лишения свободы.

Общественность решение суда не удовлетворило. Дело получило широкий резонанс и стало одной из причин активизации грузинской оппозиции. По стране прокатилась волна манифестаций, участники которых требовали от властей наказания истинных виновников смерти Гиргвлиани – участников ссоры в баре.

Несмотря на протесты, дальше наказания исполнителей полиция и суд не пошли, а Михаил Саакашвили в ноябре 2008 года издал указ о помиловании четырех чиновников МВД, осужденных за убийство Гиргвлиани.

Повторное расследование этого дела началось уже после того, как партия Саакашвили «Единое национальное действие» (ЕНД) проиграла парламентские выборы в октябре 2012-го.

27 марта 2014 года экс-президент Саакашвили, который к тому времени находился за пределами страны, был вызван на допрос в Главную прокуратуру по делу Гиргвлиани, но на него не явился. 27 ноября прокуратура официально вынесла постановление, на основании которого Саакашвили было предъявлено обвинение в укрывательстве совершенного в отношении Гиргвлиани преступления, фальсификации расследования, покровительстве совершившим убийство чиновникам, содействии их уклонению от ответственности. Обстоятельства этого дела были расценены прокуратурой как «преступный план координированных и взаимно согласованных действий между бывшими высокопоставленными чиновниками МВД и тогдашним президентом Грузии».

1 сентября 2017 года Главная прокуратура Грузии обратилась к Генпрокуратуре и Министерству юстиции Украины с ходатайством о задержании и экстрадиции Саакашвили. Но в удовлетворении этого ходатайства было отказано. Позднее, когда отношения экс-президента Грузии и украинских властей по-настоящему обострились, об экстрадиции заговорили уже в Киеве, на что в Тбилиси ответили, что повторного ходатайства отправлять не будут. Подобная ситуация навела некоторых местных экспертов на мысль, что грузинским властям Саакашвили на родине не нужен, так как его появление может привести к дестабилизации ситуации в стране.

саакашвили4 Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступил перед сторонниками в палаточном городке у Верховной рады Украины. 6 декабря 2017 года Фото: Global Look Press/ZUMA/Sergii Kharchenko

Решение суда в отношении экс-президента Саакашвили его соратники в привычной им манере расценили как очередной удар Бидзины Иванишвили по оппоненту и как «деяния, направленные против грузинского государства». Заявления соратников Саакашвили звучали угрожающе.

«Этот человек вынес сегодня приговор не Михаилу Саакашвили, а самому себе, своим заказчикам в министерстве юстиции, главной прокуратуре, стеклянном дворце, и, можно сказать, он вынес приговор всему режиму», - заявил на специальном брифинге 5 января член «Единого национального движения» Заза Бибилашвили, демонстрируя журналистам фотопортрет судьи Аревадзе.

Бибилашвили пригрозил, что все лица («существа», как назвал их соратник Саакашвили), причастные к вынесению приговора, обязательно ответят за свои антигосударственные действия.

Возмущение соратников экс-президента вызвал тот факт, что суд признал Саакашвили виновным «за применение присвоенного президенту Конституцией права на помилование»

«Это не дело об убийстве Гиргвлиани, и пусть наше общество не вводят в заблуждение. Это дело о помиловании. После августовской войны 2008 года президент Михаил Саакашвили помиловал 179 бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур. Им сократили срок наказания, и многие из них через полгода-год покинули тюрьмы. Ничего общего с делом Гиргвлиани это дело не имело, а те, кто говорит об этом, - либо провластные СМИ, либо непосредственные участники правительственной пропаганды», - заключил Бибилашвили.

Дело Гиргвлиани – не первое и не единственное, по которому к уголовной ответственности в Грузии привлекается Михаил Саакашвили. После прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» в отношении экс-президента Грузии было возбуждено несколько уголовных дел. В их числе – дело о разгоне митингов оппозиции в ноябре 2007 года в Тбилиси, дело о погроме в офисе телекомпании «Имеди» и конфискации имущества семьи покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, дело о расследовании обстоятельств смерти бывшего премьер-министра Зураба Жвания, дело о нанесении физических оскорблений депутату Валерию Гелашвили.

саакашвили1 Бидзина Иванишвили, 2013 год Фото: Global Look Press/Xinhua/Yi Gaochao

В длинный список внесены дела о принудительной уступке долей в телекомпаниях «Рустави-2» и «Мзе», о ликвидации офицера Гии Криалашвили в ходе спецоперации по задержанию обвиняемых в организации «мятежа на военной базе в Мухровани», а также целый ряд дел о присвоении госимущества, незаконных действиях с целью банкротства основанного Бидзиной Иванишвили банка «Карту» и других делах, связанных с превышением служебных полномочий и злоупотреблением служебным положением.

Придя к власти, коалиция «Грузинская мечта» и ее лидер и учредитель олигарх Бидзина Иванишвили обещали народу «восстановления справедливости», под которым население страны понимало привлечение к уголовной ответственности всех бывших чиновников, совершивших при прежней власти преступления. Но подобное «восстановление справедливости» в основном ограничивалось вынесением приговоров по делам о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств и превышении силы, что не удовлетворяло жаждущую возмездия грузинскую общественность. Одним из главных требований оппонентов «Единого национального движения» было привлечение к ответственности «главного виновника всех бед и недугов страны» - экс-президента Саакашвили. Сегодня они ожидают дальнейших действий грузинского правосудия.