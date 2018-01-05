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Прокуратура раскрыла процедуру экстрадиции Саакашвили в Грузию

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Генпрокуратура Украины (ГПУ) пояснила механизм принятия решения о возможной экстрадиции в Грузию лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили.

Окончательное решение о передаче экс-президента Грузии правоохранительным органам его страны примет министерство юстиции Украины. До рассмотрения этого вопроса должна быть проведена так называемая экстрадиционная проверка, сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

Он уточнил, что проверка уже ведется, но она  никак не ограничена по времени.

Саакашвили приглашен в прокуратуру Киева. «Продолжается процесс согласования даты со стороной защиты», — цитирует слова представителя ГПУ «Интерфакс».

Как сообщал iz.ru, Саакашвили приговорен грузинским судом к трем годам лишения свободы по факту «злоупотребления должностными полномочиями». Политик считает заочный приговор «незаконным, противоречащим международным нормам и здравому смыслу». В Киеве правоохранители считают приговор суда основанием для экстрадиции Саакашвили.

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