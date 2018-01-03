Киевский суд еще раз перенес слушания по домашнему аресту Саакашвили

Апелляционный суд Киева еще раз перенес рассмотрение требования Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) посадить лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили под домашний арест.

«Суд принимает решение о переносе слушания на 11 января», — огласил постановление председательствующий судья.

Перенос связан с необходимостью вызвать в зал суда 11 поручителей Саакашвили. Среди них экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, сообщает «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, Саакашвили задержали 8 декабря и содержали в СИЗО. Прокуратура требовала поместить политика под домашний арест, но 11 декабря Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили в зале суда. ГПУ оспорила решение, но заседание Апелляционного суда Киева, намеченное на 22 декабря, не состоялось. Его перенесли на 3 января, поскольку Печерский райсуд не передал материалы дела.