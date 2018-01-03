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Киевский суд еще раз перенес слушания по домашнему аресту Саакашвили

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Апелляционный суд Киева еще раз перенес рассмотрение требования Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) посадить лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили под домашний арест.

«Суд принимает решение о переносе слушания на 11 января», — огласил постановление председательствующий судья.

Перенос связан с необходимостью вызвать в зал суда 11 поручителей Саакашвили. Среди них экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, сообщает «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, Саакашвили задержали 8 декабря и содержали в СИЗО. Прокуратура требовала поместить политика под домашний арест, но 11 декабря Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили в зале суда. ГПУ оспорила решение, но заседание Апелляционного суда Киева, намеченное на 22 декабря, не состоялось. Его перенесли на 3 января, поскольку Печерский райсуд не передал материалы дела.

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