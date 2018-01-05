СБУ вызвала Саакашвили на допрос

Служба безопасности Украины (СБУ) вручила лидеру «Движения новых сил», бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили повестку на допрос.

«Сегодня Михаилу Саакашвили вручили повестку о вызове на допрос в СБУ 10 января в 11:00 (12:00 мск) по возбужденному против него уголовному делу», – приводит слова его адвоката Руслана Чернолуцкого ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии к трем годам лишения свободы по факту «злоупотребления должностными полномочиями».

Саакашвили назвал решение грузинской инстанции незаконным и противоречащим международным нормам.

Сам он, не имея в настоящее время гражданства ни одной из стран, через суд пытается добиться от властей Украины предоставления убежища на территории этой страны, чтобы избежать экстрадиции на родину.

4 января киевский суд в очередной раз отказал лидеру «Движения новых сил» в статусе беженца. Однако политик не сдается и подал апелляцию, рассмотрение которой запланировано на 11 января.

Кроме того, 29 января Верховный суд Украины рассмотрит иск Саакашвили о признании незаконным указа президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства.

Между тем в Верховной раде уже заявили, что приговор суда в Тбилиси открывает все возможности для безотлагательной депортации политика в Грузию.

Генпрокуратура Украины, в свою очередь, пояснила, что окончательное решение о возможной экстрадиции лидера «Движения новых сил» примет украинский Минюст.