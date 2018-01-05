Депутат Рады заявил о скорой депортации Саакашвили в Грузию

Решение суда в Тбилиси в отношении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили открывает возможности для депортации политика в Грузию.

Такое мнение высказал депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

«Это решение суда открывает все юридические возможности для безотлагательной депортации Михо Саакашвили в Грузию», – приводит слова парламентария «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, суд в Тбилиси заочно приговорил бывшего президента Грузии и лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Политика признали виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями».

Ранее суд Киева отказал Саакашвили, который на данный момент не имеет гражданства ни одной из стран, в праве на предоставление убежища на Украине, что делает возможным его экстрадицию в Грузию.

Беглый политик, в свою очередь, подал апелляцию на решение инстанции. Её рассмотрение назначено на 11 января.