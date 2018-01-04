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Киевский суд отказал Саакашвили в статусе беженца

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Суд в Киеве еще раз отказала Михаилу Саакашвили в статусе беженца. Решение миграционной службы Украины признано законным. Но экс-глава Одесской области не намерен сдаваться.

Саакашвили не хочет экстрадиции и требует защиты. она ему и правда нужна: политику грозит до 5 лет тюрьмы.

Генпрокурор подозреваете, что Мишико получал помощь от соратника Януковича. Якобы беглый олигарх Сергей Курченко профинансировал политика.

В среду апелляционный суд перенес заседание по этому делу на 11 января. 

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