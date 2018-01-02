Саакашвили отказался идти на организованную им акцию протеста

Экс-губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что не придет на акцию протеста у зданий МВД и СБУ, где его сторонники будут «требовать справедливости» в расследовании дела об убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.

«Завтра возмущенные граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединится к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами — но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья», — написал Саакашвили в Facebook.

По словам Саакашвили, он не будет присутствовать, чтобы его не обвинили в том, что он использует смерть Ноздровской для собственной политической выгоды. При этом политик подчеркнул, что «убийство Ирины Ноздровской — это следствие власти этой преступной системы».

Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. 1 января ее тело было обнаружено в одной из рек в Киевской области.

Полиция связывает гибель Ноздровской с ее профессиональной деятельностью. Правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

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