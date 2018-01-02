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Тело пропавшей правозащитницы нашли в киевской области

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Фото: РИА Новости
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В одной из рек в Киевской области сотрудники правоохранительных органов нашли тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской. 

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на главу профсоюза МВД Илью Киву, правозащитницу сбросили с моста в реку. В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются.

Кроме того, Кива уточнил, что родственники погибшей были оповещены. «У нее осталась несовершеннолетняя дочь», — отметил глава профсоюза. 

Близкие Ирины Ноздровской сообщили об ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в село Демидов Вышгородского района. Правозащитница вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что памятник борцам за установление советской власти в Днепре (бывший Днепропетровск) осквернили украинские радикалы.

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