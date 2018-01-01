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Украинские радикалы осквернили памятник коммунарам в Днепре

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Фото: РИА Новости/Виталий Залесский
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Памятник борцам за установление советской власти в Днепре (бывший Днепропетровск) осквернили украинские радикалы.  

Неизвестные написали на памятнике краской «позор» и «слава УПА» (группировка запрещена в РФ). Кроме того, они облили краской мемориальные плиты с именами погибших. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», инцидент произошел в годовщину рождения Степана Бандеры.

Памятник был возведен в 1958 году. Он представляет собой постамент, на котором размещены статуи рабочего, солдата, матроса и студента. Рядом с ним расположены могилы участников революционных событий 1917-1919 годов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что по случаю 109-й годовщины со дня рождения основателя украинского национализма Степана Бандеры по Киеву прошло шествие с факелами. 

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