Украинские радикалы осквернили памятник коммунарам в Днепре

Памятник борцам за установление советской власти в Днепре (бывший Днепропетровск) осквернили украинские радикалы.

Неизвестные написали на памятнике краской «позор» и «слава УПА» (группировка запрещена в РФ). Кроме того, они облили краской мемориальные плиты с именами погибших. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», инцидент произошел в годовщину рождения Степана Бандеры.

Памятник был возведен в 1958 году. Он представляет собой постамент, на котором размещены статуи рабочего, солдата, матроса и студента. Рядом с ним расположены могилы участников революционных событий 1917-1919 годов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что по случаю 109-й годовщины со дня рождения основателя украинского национализма Степана Бандеры по Киеву прошло шествие с факелами.