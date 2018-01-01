Украина ввела биометрический контроль на границе

В пропускных пунктах на границе Украины с 1 января 2018 года в полном объеме заработала система биометрического контроля, функционировавшая в тестовом режиме с 27 декабря.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины фиксируют отпечатки пальцев правой руки граждан из 70 стран, в том числе России. При каждом повторном пересечении человеком границы они будут проверять соответствие его данных зафиксированным ранее.

От процедуры освобождаются не достигшие 18-летнего возраста, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций, главы государств и правительств, члены парламентских и правительственных делегаций.

«Всего с начала сегодняшних суток по системе фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства пограничники оформили более 2700 человек, около 500 из них — граждане России», — говорится на сайте Госпогранслужбы.

Как сообщал портал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля на границах страны 1 сентября 2017 года.