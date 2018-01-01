Полицейские обнаружили под Киевом тело правозащитницы Ирины Ноздровской
Полицейские обнаружили в одной из рек в Киевской области тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской.
По словам главы профсоюза МВД Украины Ильи Кивы, следствие рассматривает версию убийства в качестве основной.
«В данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью», — приводит его слова телеканал «Звезда».
Как отмечает телеканал, Ноздровская расследовала обстоятельства гибели свой сестры, которую в 2015 году насмерть сбил на автомобиле находившийся в состоянии наркотического опьянения племянник районнного судьи Дмитрий Россошанский.