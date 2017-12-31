Прямой эфир

Тело мужчины с ножом найдено под мостом в центре Москвы

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тело неизвестного мужчины с колото-резаными ранами груди обнаружено в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация о трупе поступила в правоохранительные органы 30 декабря.

«Обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 40-45 лет. По факту произошедшего назначена проверка», — пояснил собеседник агентства.

Мужчина был найден мертвым в районе дома 6А на Басманном тупике под железнодорожным мостом внутри технического помещения опоры пешеходного моста. На его груди обнаружены два колото-резаных ранения, при этом в руке мужчины был кухонный нож.

Эту информацию также подтвердила пресс-служба столичного главка МВД.

Двумя днями ранее тело мужчины 1988 года рождения с колото-резаным ранением в области шеи было обнаружено около одного из павильонов выставочного комплекса в Останкинском районе Москвы. По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Актер Сергей Салеев найден мертвым в Санкт-Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017