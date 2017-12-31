Тело мужчины с ножом найдено под мостом в центре Москвы

Тело неизвестного мужчины с колото-резаными ранами груди обнаружено в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация о трупе поступила в правоохранительные органы 30 декабря.

«Обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 40-45 лет. По факту произошедшего назначена проверка», — пояснил собеседник агентства.

Мужчина был найден мертвым в районе дома 6А на Басманном тупике под железнодорожным мостом внутри технического помещения опоры пешеходного моста. На его груди обнаружены два колото-резаных ранения, при этом в руке мужчины был кухонный нож.

Эту информацию также подтвердила пресс-служба столичного главка МВД.

Двумя днями ранее тело мужчины 1988 года рождения с колото-резаным ранением в области шеи было обнаружено около одного из павильонов выставочного комплекса в Останкинском районе Москвы. По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.