По факту убийства в столичном районе Останкино возбуждено уголовное дело

По факту убийства мужчины около одного из павильонов выставочного комплекса в Останкинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Тело мужчины 1988 года рождения с колото-резанным ранением в области шеи было обнаружено вечером 29 декабря. В тот же день с места происшествия был госпитализирован мужчина 1965 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, также с ножевыми ранениями.

По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт в ходе праздничного мероприятия в преддверии Нового года, которое проводилось в указанном павильоне. Дело заведено по статье «Убийство». Обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется расследование.

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