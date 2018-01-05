Экс-глава Нацполиции Украины допустила экстрадицию Саакашвили в Грузию

Бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе считает, что приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили может стать поводом для его экстрадиции на родину.

«Вынесенный приговор ставит под сомнение демократическое будущее страны. Я не исключаю экстрадиции Саакашвили, так как административный ресурс двух стран направлен против одного человека», — заявила Деканоидзе журналистам.

Напомним, суд в Тбилиси заочно приговорил бывшего губернатора Одесской области и лидера «Движения новых сил» к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Политика признали виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями».

Ранее суд Киева отказал Саакашвили, который на данный момент не имеет гражданства ни одной из стран, в праве на предоставление убежища на Украине. Апелляция на решение инстанции назначена на 11 января.