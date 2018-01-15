Саакашвили прокомментировал обращение Порошенко в ФСБ от 2007 года

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал обращение украинского лидера Петра Порошенко в ФСБ, в котором он обязуется не вредить интересам РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

По мнению Саакашвили, документ может быть поддельным.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И всё же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», — написал он Facebook.

Ранее грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал обращение президента Украины, написанное от руки, в ФСБ России, в котором обязуется «неуклонительно соблюдать российское законодательство», а также не участвовать в деятельности, которая могла бы навредить РФ.

В администрации Порошенко данный документ назвали подделкой.

Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил о намерении направить запрос в СБУ по факту госизмены. Он также считает, что необходимо проверить подлинность обращения Порошенко.