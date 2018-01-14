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В раде заявили о развитии паранойи у Порошенко из-за США

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Фото: РИА Новости
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У президента Украины Петра Порошенко и генпрокурора страны Юрия Луценко из-за США развилась паранойя. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Мустафа Найем в эфире телеканала ZIK.

«Они уверены, что США — это их самая большая беда. Ведь эти люди в своей политической психологии являются вассалами, то есть им нужно, чтобы кто-то — то ли Байден (бывший вице-президент США), то ли Путин (президент РФ), или еще кто-то, сказали, что надо делать. Зато послушать собственный народ, активистов и депутатов — нельзя», — сказал Найем.

14 января портал iz.ru сообщил, что СМИ опубликовали письмо, написанное якобы Порошенко и адресованное ФСБ. В документе украинский лидер обещает не действовать против интересов России. В Киеве письмо назвали фейком. В РФ с данным мнением согласились. По словам политологов, стоять за фальсификацией может лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили.

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