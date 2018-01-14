В России отреагировали на данные об обращении Порошенко в ФСБ

Политолог Александр Асафов прокомментировал заявления администрации президента Украины Петра Порошенко о том, что украинский лидер не писал письма в ФСБ с обещаниями не вредить России.

«Киев будет называть «фейком» даже правдивые показания, хотя в данном случае, вероятно, речь идет всё же о фальсификации данных. Я думаю, что это серия документов, которые сделаны в настоящее время. И они нужны для политического давления на Порошенко, нанесения максимального репутационного ущерба, поскольку в глазах украинских политических элит сотрудничество с Россией гораздо более чудовищно для репутации, чем, например, людоедство», — цитирует RT эксперта.

По словам Асафова, к публикации данных материалов может иметь отношение экс-губернатор Одесской области и лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили.

«Дело в том, что господин Саакашвили из Грузии. Он выступает с яркой критикой Порошенко и, в принципе, думаю, готов занять его место <…>. Хотя это несбыточная мечта. Кроме того, Грузия в сознании граждан Украины <…> является страной дружественной. То есть это для придания документам правдивости», — заключил политолог.

Ранее грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал письмо 2007 года якобы написанное Порошенко для ФСБ России, в котором обязуется не заниматься антироссийской деятельностью и привлекать инвестиции для своего завода «Рошен» в интересах РФ.

«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич <…> обязуюсь <…> не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», — говорится в пиьсме.

В Киеве документ назвали «низкопробной подделкой» и призвали СМИ принести извинения.