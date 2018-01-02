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Данилко раскритиковал украинские власти за запрет российских фильмов

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Фото: Global Look Press/Maxim Burlak
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Украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, раскритиковал решение украинских властей о запрете показа российских фильмов.

«Зачем? Ну зачем их запрещать? Если ты можешь взять, зайти… Wi-Fi тут какой пароль? Я посмотрю «Ликвидацию» и без ваших запретов. Ну такая глупость, вам делать нечего? Ну зачем это? Что это решит?», — приводит слова Данилко РИА «Новости».

Артист подчеркнул, что Украине следует чаще выпускать собственные фильмы, а не блокировать доступ на телеэкраны зарубежным конкурентам.

«Поднимайте производство, конечно, делайте фильмы (украинские — ред.). Я только «за», — сказал Данилко.

Артист отметил, что «плохо относится» к тому, что музыканты и актеры из России не могут приехать на Украину. Данилко добавил, что критерии, по которым деятелей культуры вносят в «черный список», ему непонятны.

В феврале 2015 года украинский парламент внес изменения в закон «О защите информационного телерадиопространства», запретив, в частности, фильмы с «российской пропагандой». В апреле 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете демонстрации российских лент, снятых после 1 января 2014 года, для «повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере».

За три года государственное агентство по вопросам кино (Госкино) Украины запретило к показу в стране 646 фильмов и сериалов, в том числе российского производства.

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