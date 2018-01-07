Яровая сравнила советника Порошенко с боевиком ИГ

С боевиками запрещенной в России группировки «Исламское государство» сравнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая советника президента Украины Юрия Бирюкова, который опубликовал запись убийства ополченца в Донбассе.

«Видео в стиле террористов ИГ — помощники Порошенко… выкладывают в сети доказательства убийств, совершаемых от имени и по поручению украинской власти», — приводит слова парламентария «РИА Новости».

Вице-спикер Госдумы также призвала Европу обратить внимание на тот факт, что жители Донбасса — это «жертвы государственного террора Украины».

Как писал портал iz.ru, Бирюков опубликовал на своей странице Facebook видео того, как снайпер ВСУ берет ополченца на прицел. После этого он производит выстрел.