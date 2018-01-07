Певица Руслана рассказала о «вирусах» и «отравленной воде» на майдане

Победительница международного музыкального конкурса «Евровидение-2004», украинская певица Руслана рассказала, что многие участники майдана страдали от вирусов, а активистов поили отравленной водой. Об этом она заявила в эфире программы «Бацман» на телеканале «112 Украина».

«Запускали различные вирусы, в том числе отравляли и воду, — мы все это знали… В один момент все заболели на майдане. Ну представь себе: раз — и за ночь все больные. Что-то там ходили, брызгали», — отметила певица.

По ее словам, «развалить майдан» с помощью болезней не удалось. О том, кто именно пытался это сделать, певица также не уточнила.

Ранее певица заявила, что современные украинцы являются прямыми потомками скифов, шумеров и других древних народов. В ноябре прошлого года Руслана публично выступила против государственной политики украинизации, призвав земляков «снять с себя шаровары».