Певица Руслана нашла предков украинцев в древних цивилизациях

Украинская певица Руслана заявила, что современные украинцы являются прямыми потомками скифов, шумеров и других древних народов.

«Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию», — заявила певица.

Украина пользуется навязанной культурой и псевдонародным творчеством, считает она. «Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичная, гораздо экзотичнее», — цитирует Руслану телеканал «112».

Руслана Лыжичко выступила от Украины на Евровидении-2004 и получила первое место. Певица занимает активную политическую позицию, была депутатом Верховной рады и советником на общественных началах премьер-министра Виктора Януковича.

Как сообщалiz.ru, в ноябре прошлого года Руслана публично выступила против государственной политики украинизации, призвав земляков «снять с себя шаровары».