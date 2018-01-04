Прямой эфир

Певица Руслана нашла предков украинцев в древних цивилизациях

0
Фото: TASS/ZUMA/Delmi Alvarez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская певица Руслана заявила, что современные украинцы являются прямыми потомками скифов, шумеров и других древних народов.

«Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию», — заявила певица. 

Украина пользуется навязанной культурой и псевдонародным творчеством, считает она. «Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичная, гораздо экзотичнее», — цитирует Руслану телеканал «112».

Руслана Лыжичко выступила от Украины на Евровидении-2004 и получила первое место. Певица занимает активную политическую позицию, была депутатом Верховной рады и советником на общественных началах премьер-министра Виктора Януковича.

Как сообщалiz.ru, в ноябре прошлого года Руслана публично выступила против государственной политики украинизации, призвав земляков «снять с себя шаровары».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинскую певицу задержали в аэропорту Турции за слишком юный вид
Минюст Украины уволил сотрудника за националистические взгляды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017