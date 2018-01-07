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Порошенко лишил 5 тыс. человек гражданства Украины за 2017 год

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mikhail Palinchak
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Президент Петр Порошенко лишил гражданства Украины более 5 тыс. человек в 2017 году.

«Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц», — сообщает со ссылкой на администрацию главы государства агентство «Украинские новости».

При этом за прошлый год гражданство этой страны было выдано лишь 957 лицам.

Как сообщал портал iz.ru, с 1991 года население Украины уменьшилось на 9,5 млн человек.

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