В ГД предложили вернуть России пол-Украины после слов об «оккупации»

Киев должен быть готов к возврату России половины украинской территории после предложения признать «оккупацией» годы пребывания Украины в составе Советского Союза. Такое мнение высказал председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Если к этому серьёзно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», – слова парламентария «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил приступить к процессу признания «оккупацией» периода, в который Украина находилась в составе СССР.

Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР) со столицей в Харькове получила ряд территорий, которые относились в Российской империи к Донбассу, Новороссии и Малороссии. Среди них: Донецк, Луганск, Одесса, Николаев, Днепропетровск и Кировоград.

В 1939-1940 годах УССР также получила Восточную Галицию и Южную Бессарабию, а позднее – Закарпатье и Крым.