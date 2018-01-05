Прямой эфир

Пушков прокомментировал «последнее прощание» Порошенко с Россией

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков назвал «последнее прощание» президента Украины Петра Порошенко с Россией странным. Об этом Пушков написал в своем микроблоге в Twitter.

«Порошенко никак не распрощается с Россией — только об этом и говорит» — констатировал Пушков, подчеркнув, что Россия по-прежнему остается главным торговым партнером Украины.

 

 

Как сообщал портал iz.ru, накануне Петр Порошенко в очередной раз «окончательно попрощался» с Россией. Свое прощание украинский президент связал с введением в Украине безвизового режима со странами Европейского союза в 2017 году, оценив это событие как «окончательное «прощай» российской и советской империям».

Аналогичное прощание Порошенко озвучил сразу после предоставления безвизового режима Украине в мае 2017 года, цитируя строки русского поэта Михаила Лермонтова отрывком из стихотворения «Прощай, немытая Россия». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков прокомментировал спор США и КНДР о размере ядерных кнопок
Пушков прокомментировал предложение США созвать СБ ООН по Ирану

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017