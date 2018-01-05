Пушков прокомментировал «последнее прощание» Порошенко с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков назвал «последнее прощание» президента Украины Петра Порошенко с Россией странным. Об этом Пушков написал в своем микроблоге в Twitter.

«Порошенко никак не распрощается с Россией — только об этом и говорит» — констатировал Пушков, подчеркнув, что Россия по-прежнему остается главным торговым партнером Украины.

Порошенко никак не распрощается с Россией - только об этом и говорит. А Россия попрежнему - гл. торговый партнер Украины. Странное прощание. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 января 2018 г.

Как сообщал портал iz.ru, накануне Петр Порошенко в очередной раз «окончательно попрощался» с Россией. Свое прощание украинский президент связал с введением в Украине безвизового режима со странами Европейского союза в 2017 году, оценив это событие как «окончательное «прощай» российской и советской империям».

Аналогичное прощание Порошенко озвучил сразу после предоставления безвизового режима Украине в мае 2017 года, цитируя строки русского поэта Михаила Лермонтова отрывком из стихотворения «Прощай, немытая Россия».