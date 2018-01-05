Порошенко в очередной «последний раз» попрощался с Россией
Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил об окончательном прощании с Россией.
«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное «прощай» русской и советской империям», — написал украинский лидер в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, с аналогичными заявлениями в адрес России Порошенко выступил в мае прошлого года — после того, как Совет министров Евросоюза одобрил решение о предоставлении Киеву безвизового режима.