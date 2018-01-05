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Порошенко в очередной «последний раз» попрощался с Россией

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил об окончательном прощании с Россией.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное «прощай» русской и советской империям», — написал украинский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, с аналогичными заявлениями в адрес России Порошенко выступил в мае прошлого года — после того, как Совет министров Евросоюза одобрил решение о предоставлении Киеву безвизового режима. 

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