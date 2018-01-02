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Порошенко рассказал о сроках получения Украиной летального оружия из США

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mikhail Palinchak
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Украина намерена получить летальное оружие из США в 2018 году. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

Он отметил, что украинская армия также получит новейшие образцы вооружений отечественного производства.

Порошенко напомнил на своей странице в Facebook, что оборонный бюджет Украины в 2018 году составит рекордные 86 млн гривен. 

Как сообщал портал iz.ru, Госдепартамент США в ночь на 23 декабря подтвердил поставку Украине летального оружия.

Ведомство отметило, что речь идет о вооружениях оборонительного типа, которые Украина будет применять для самозащиты. 

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