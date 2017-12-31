Депутат назвал фантазиями заявление Киева о незащищенности Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «затмением рассудка» утверждение бывшего замглавы Генштаба ВСУ Игоря Романенко о незащищенности Крымского моста от авиации. Об это он сообщил «РИА Новости».

Экс-заместитель председателя украинского Генштаба заявил во время общения с читателями издания «Главред», что Крымский мост не защищен от атак авиации и ракет наземного и морского базирования. По мнению парламентария, за этими словами может скрываться получение Киевом от властей США обещания поставить республике летальное оружие.

«Киев, видимо, получил укол храбрости в виде обещания поставить оружие из-за океана, поэтому теперь голова кружится от фантазий», — пояснил депутат.

Он также подчеркнул, что подобные необдуманные и агрессивные заявления и поступки, ставящие под сомнение покой в регионе, будут жестко пресекаться на корню. «Крым — это неприступная крепость Российской Федерации. В Киеве давно уже пора всем заучить этот факт», — подчеркнул Руслан Бальбек.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал заявление Игоря Романенко «глупостью года».