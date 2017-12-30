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В России ответили украинскому генералу об уязвимости Крымского моста

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал враждебными слова бывшего замначальника генштаба вооруженных сил Украины Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для авиации и ракет.

«Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа», — цитирует депутата «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о заявлении Романенко о том, что Крымский мост может нести угрозу для Украины и очень важен для России.

«Он представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма», — заявил Романенко.

На заявление украинского генерала отреагировали и в Совете Федерации России. Сенатор Франц Клинцевич речь Романенко назвал «детским лепетом». Парламентарий добавил, что спекуляции на крымском вопросе уже начинают вызывать «раздражение и омерзение».

Длина моста через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, составит 19 км. Он будет самым протяженным в России. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь следующего года.

Строительно-монтажные работы планируется завершить к декабрю 2018 года. В среднем на стройке Крымского моста каждый день трудится около 6 тыс. человек. Общая стоимость проекта составляет более 227 млрд рублей.

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