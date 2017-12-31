Пушков назвал глупостью года слова украинского генерала о Крымском мосте

Российский сенатор Алексей Пушков назвал глупостью года заявления украинского генерала об «уязвимости» Крымского моста к ударам ракет. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

«Заявление об уязвимости Крымского моста для ракет Украины — глупость года, будь то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», — написал Пушков.

Заявление об уязвимости крымского моста для ракет Украины - глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 декабря 2017 г.

30 декабря бывший глава Гештаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что строящийся между материковой частью России и Крымом мост уязвим с военной точки зрения для ударов ракет.

«С военной точки зрения он (мост. — Ред.) является достаточно уязвимым для авиации, ракет, наземного и морского базирования», — цитирует Романенко издание «Главред».

В России подобные слова восприняли как очередной враждебный и абсурдный выпад Украины.

«Я считаю заявление украинского генерала враждебным и в то же время абсурдным, демонстрирующим сущность украинского режима, который на протяжении нескольких лет ведет войну против собственного народа», — приводит RT слова депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары.

Также сенатор Франц Клинцевич заявил, что слова Романенко — «детский лепет», вызывающий раздражение.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в РФ. Его длина составит 19 км. К настоящему моменту уже завершена сборка пролетных строений автодорожной части моста.