Яценюк рассказал о приказе Турчинова применять оружие в Крыму

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов, исполнявший весной 2014 года обязанности президента, отдал приказ военным применять оружие в Крыму. Об этом заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк в ходе дачи показаний в суде по делу свергнутого президента Виктора Януковича.

По его словам, устное распоряжение Турчинова было отдано Нацгвардии, Военно-морским силам и Воздушным силам Украины для защиты военных объектов.

«Было устное распоряжение ни в коем случае не сдавать никаких объектов, не сдавать и применять оружие для их защиты», — рассказал Яценюк, отметив, что лично присутствовал на заседании, где был отдан такой приказ.

Также в ходе слушаний дела о госизмене экс-президента в Облонском суде Киева Яценюк заявил, что Янукович мог бы вернуть себе пост главы государства, если бы остался в стране.

22 февраля 2014 года на Украине произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича. Ему пришлось покинуть Украину из-за опасений за свою жизнь.

В ноябре экс-глава генштаба ВСУ рассказал, что политики майдана готовили силовое подавление недовольства в Крыму.