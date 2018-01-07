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На Украине предложили признать советский период страны оккупацией

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Украина должна признать период пребывания в составе СССР «оккупацией. Такую точку зрения высказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он отметил, что власти должны провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), которая существовала в период с 1917 по 1921 год. Затем же в стране был установлен сначала большевистский, а потом коммунистический оккупационные режимы.

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — заявил Вятрович в эфире 5 канала.

Что касается акта провозглашения независимости Украины, который был принят в 1991 году, то его, по мнению Вятровича, пересматривать нельзя, поскольку в нем прописаны неприкосновенность и неделимость страны.

Украинский институт национальной памяти был создан по инициативе третьего президента страны Виктора Ющенко. Он является государственным органом, отвечающим за «воссоздание справедливой истории украинской нации».

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