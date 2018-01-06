Порошенко назвал вступление Украины в ЕС и НАТО стратегической целью

Членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для Украины, заявил президент страны Петр Порошенко. При этом он отметил, что не считает это перспективой 2018 года.

«Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности», — написал Порошенко в авторской колонке украинского издания «Новое время».

Украинский лидер также отметил, что после начала действия безвизового режима с Евросоюзом произойдет окончательное завершение постсоветского периода существования страны.

О намерении отменить внеблоковый статус и присоединиться к НАТО Украина объявила после государственного переворота в 2014 году.

Руководство страны неизменно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является постоянным. Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией.