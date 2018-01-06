Порошенко обещал первые суды над высокопоставленными коррупционерами

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году в стране пройдут первые суды на высокопоставленными коррупционерами.

«В объединенных территориальных общинах будут пожинать всё более щедрые плоды децентрализации. Обновленные суды вынесут первые приговоры высокопоставленным коррупционерам», — подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он заявил, что в 2018 году страна продолжит развиваться, что позволит привлечь в страну «серьезных инвесторов».

Также президент пообещал украинцам больше отремонтированных дорог и новое оружие для армии. По его словам, бюджет армии составит 86 млрд гривен (более 3 млрд), и пятая его часть будет потрачена на покупку вооружений и военной техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Порошенко также призвал к консолидации усилий власти, гражданского общества и международных партнеров в борьбе с врагами Украины.