Президент Украины Петр Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от России. По его словам, это произошло благодаря решению Стокгольмского арбитража.

«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу Україна зіскочила з газового гачка Газпрому.



Ми впевнено розпочинаємо 2018-й – рік енергетичної незалежності України. pic.twitter.com/WfjOuZjYzZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2018 г.

Как сообщал портал iz.ru, в декабре 2017 года Порошенко назвал «исторической победой» решение арбитражного суда в Стокгольме по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом». Украинский лидер заявил, что Украина «соскочила с газового крючка» и получила настоящую энергетическую независимость от России.