Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от России
Президент Украины Петр Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от России. По его словам, это произошло благодаря решению Стокгольмского арбитража.
«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.
Завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу Україна зіскочила з газового гачка Газпрому.— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2018 г.
Ми впевнено розпочинаємо 2018-й – рік енергетичної незалежності України. pic.twitter.com/WfjOuZjYzZ
Как сообщал портал iz.ru, в декабре 2017 года Порошенко назвал «исторической победой» решение арбитражного суда в Стокгольме по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом». Украинский лидер заявил, что Украина «соскочила с газового крючка» и получила настоящую энергетическую независимость от России.