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Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от России

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от России. По его словам, это произошло благодаря решению Стокгольмского арбитража.

«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

 

 

Как сообщал портал iz.ru, в декабре 2017 года Порошенко назвал «исторической победой» решение арбитражного суда в Стокгольме по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом». Украинский лидер заявил, что Украина «соскочила с газового крючка» и получила настоящую энергетическую независимость от России.

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