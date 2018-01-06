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Порошенко назвал главные ориентиры Украины на 2018 год

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Фото: Global Look Press/Stocki/face to face
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«Мир и развитие» будут главными ориентирами Украины на 2018 год. Об этом президент Петр Порошенко написал в авторском материале для одного из СМИ страны.

«Для этого нам нужны не внутренняя борьба всех против всех, а консолидация усилий власти, гражданского общества, международных партнеров. И это — единственно возможный путь для успешной Украины», – приводит слова главы государства «Газета.ру».

В своей колонке Порошенко признает, что украинское общество пока еще не ощущает положительных изменений в стране.

В связи с чем он призвал власти работать лучше, исправлять ошибки и с пониманием относиться к критике.

Ранее президент Петр Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от России.

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