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Пранкеры посоветовали Порошенко «не пить много водки» в новогоднюю ночь

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Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в новогоднюю ночь разыграли президента Украины Петра Порошенко. Запись разговора с политиком выложена на странице Вована в «ВКонтакте».

Один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Порошенко обрадовался звонку и поздравил европейского политика с Новым годом и Рождеством.

В свою очередь, «Столтенберг» выразил надежду, что украинский лидер в новогоднюю ночь не будет злоупотреблять алкогольными напитками.

«Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!», — сказал пранкер, после чего Порошенко бросил трубку.

Один из пользователей поинтересовался у Лексуса, был ли трезв украинский президент, на что пранкер ответил: «По голосу не совсем, ну так и я не совсем».

Как писал портал iz.ru, ранее Вован и Лексус разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли. Пранкеры представились премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и поинтересовались у американского дипломата, в курсе ли она о вмешательстве России в выборы в несуществующей стране Биномо. Хейли подтвердила, что знает о ситуации в данном государстве и пообещала уточнить позицию Вашингтона в этом вопросе.

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