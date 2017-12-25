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Пранкеры Вован и Лексус выяснили, почему Украину не принимают в НАТО

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли президента Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли, побеседовав с ним от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия.

В ходе разговора пранкеры пожаловались, что власти Украины боятся организовывать референдум о вступлении страны в НАТО, так как граждане могут не поддержать эту идею. В ответ Алли отметил, что вступление Украины в НАТО страны альянса считают преждевременным.

Президент ПА НАТО добавил, что исполнение Минских соглашений очень важно.

«Референдум очень важен, но важно и исполнение Минских соглашений», — сказал он в беседе с пранкерами. «Вам следует понять, как вести эти два процесса параллельно, ведь от того, насколько успешным будет выполнение Минских соглашений, зависит настроение стран — членов НАТО», — сказал он.

Телеканал «Звезда» сообщает, что в заключение беседы Вован и Лексус попросили Алли передать генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу информацию об опасной «психологической методичке» под названием «Вован и Лексус», якобы изданной Россией.

«Да, мы записали всё, мы обязательно передадим это господину Столтенбергу», — пообещал Алли. Портал iz.ru сообщил, что российские пранкеры в очередной раз разыграли президента Украины Петра Порошенко. 

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