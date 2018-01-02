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Порошенко опубликовал свой плейлист за 2017 год

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Sergii Kharchenko
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Президент Украины Петр Порошенко опубликовал список из семи лучших, на его взгляд, песен украинских исполнителей за 2017 год.

Он отметил, что за ушедший год украинская музыка «сделала значительный шаг вперед».

В плейлист Порошенко вошли композиции исполнителей «Тихо Прийшов, тихо Пiшов» Riffmaster, «Журавлi» группы The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбoy, «Vsesvit» Onuka, «Монах» группы Дахабраха, «Марш новоi армиi» Воплей Видоплясова и  «Перечекати» Тины Кароль.

«Самое главное — этот год показал, что украинцы хотят слушать песни на родном языке», — написал Порошенко на свой странице в Twitter. 

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