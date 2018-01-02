Порошенко опубликовал свой плейлист за 2017 год
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал список из семи лучших, на его взгляд, песен украинских исполнителей за 2017 год.
Он отметил, что за ушедший год украинская музыка «сделала значительный шаг вперед».
В плейлист Порошенко вошли композиции исполнителей «Тихо Прийшов, тихо Пiшов» Riffmaster, «Журавлi» группы The Hardkiss, «Вiтчизна» Pianoбoy, «Vsesvit» Onuka, «Монах» группы Дахабраха, «Марш новоi армиi» Воплей Видоплясова и «Перечекати» Тины Кароль.
«Самое главное — этот год показал, что украинцы хотят слушать песни на родном языке», — написал Порошенко на свой странице в Twitter.
Українська музика цього року зробила значний крок вперед – з’явилося багато сучасної та цікавої музики. Але найголовніше: цей рік показав – українці хочуть слухати пісні рідною мовою.— Петро Порошенко (@poroshenko) 2 января 2018 г.
Сім найцікавіших на мій погляд – https://t.co/dh1ATfahKK pic.twitter.com/YkZZayVlO5