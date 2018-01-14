СМИ узнали об обещании Порошенко не вести антироссийскую деятельность

Копии обращений президента Украины Петра Порошенко к ФСБ России, где он обещает не заниматься антироссийской деятельностью, попали в распоряжение грузинского телеканала «Рустави-2».

Фото документов опубликовал в своем блоге профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов.



Обязательства датированы 3 февраля 2007 года. Именно в тот день народного депутата Порошенко не пустили в Россию, уточняет блогер.

«Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г. р., в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неуклонительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ», — сказано в заявлении президента.

В другом обращении к ФСБ Порошенко утверждает, что недопуск его на территорию РФ является необъективным, «так как к антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения».

«В интересах России занимаюсь привлечением крупных инвестиций для заводов «Рошен» и «Богдан», создаю и предоставляю рабочие места россиянам», — сказано в обращении Порошенко.

Как отмечает телеканал, эти документы стали шокирующим сюрпризом для украинского населения и политиков.

5 января Порошенко в очередной раз «попрощался» с Россией. Он связал это с введением безвизового режима с ЕС. Однако сенатор Алексей Пушков напомнил президенту, что Москва по-прежнему остается главным торговым партнером Киева.

Вместе с тем американский эксперт не исключил новый майдан на Украине. Это может случиться, если Порошенко не выполнит обещаний, данных ранее по борьбе с коррупцией.