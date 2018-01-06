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Советник Порошенко посетовал на «гуманизм» президента к Саакашвили

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Фото: Global Look Press/DPA/Sven Hoppe
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Внештатный советник президента Украины, политолог Олег Медведев рассказал, что бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили до сих пор не передали Тбилиси только благодаря «немотивированному гуманизму» главы государства Петра Порошенко.

По его словам, учитывая решение суда в Грузии, оснований для экстрадиции лидера «Движения новых сил» теперь достаточно.

«Очень много людей, как свидетельствуют соцопросы, выступают за это (выдворение политика – прим. iz.ru)», – сказал Медведев в эфире украинского «Пятого канала».

Советник Порошенко добавил, что доверие к Саакашвили на Украине стремительно падает, как и рейтинг его партии.

Как сообщал портал iz.ru, суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Политика признали виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями». 

4 января киевский суд отказал лидеру «Движения новых сил» в статусе беженца. Однако бывший грузинский лидер, который в настоящее время не имеет гражданства ни одной из стран, подал апелляцию в надежде избежать экстрадиции.

Повторное заседание запланировано на 11 января.

Кроме того, 29 января суд рассмотрит иск Саакашвили к Порошенко о признании незаконным указа президента о лишении политика украинского гражданства.

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