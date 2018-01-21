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Порошенко уличили в путешествии на Мальдивы с поддельными документами

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Фото: Global Look Press/Andreas Gebert
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Украинский лидер Петр Порошенко и члены его семьи могли отправиться на новогодние каникулы на Мальдивы по поддельным паспортам.

Как сообщают украинские спецслужбы, Порошенко и его родственники имеют так называемые документы оперативного прикрытия.

В расследовании украинской программы «Схемы» сообщалось, что на самолете Falcon 7X, которым президент Украины и члены его семьи якобы воспользовались для поездки на Мальдивы, были зарегистрированы следующие люди: Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко.

Ранее портал iz.ru сообщал, что СМИ Украины подсчитали расходы Петра Порошенко за отдых на Мальдивах. 

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