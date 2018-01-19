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СМИ подсчитали затраты Порошенко на отпуск на Мальдивах

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Фото: Global Look Press/DPA/Sven Hoppe
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Отдых украинского лидера Петра Порошенко на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле стоил не менее $500 тыс. 

Украинские СМИ подсчитали, что аренда частного самолета премиум-класса и перелет из Киева в столицу Мальдив Мале стоит примерно от €154 тыс.

Порошенко со своими спутниками остановился в пятизвездочном курортном отеле Chevan Blanc Randheli. Президент Украины выбрал самую дорогую виллу на отдельном острове под названием Owner's Villa. Стоимость проживания там составляет не менее $46 тыс. в сутки. Таким образом, за шесть суток должно быть оплачено только за проживание $276 тыс.

Кроме того, дополнительные расходы на развлечения, питание и другие услуги составили более $37 тыс.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-служба украинского президента отметила, что  Петр Порошенко совершил частную поездку за свой счет.

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