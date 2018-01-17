В Совфеде ответили на заявление Порошенко о России

Президент Украины Петр Порошенко, продолжая обвинять Россию в агрессии и планах уничтожения украинского государства, стремится вновь оказаться в фокусе международного внимания и удержать шаткое положение, полученное им по результатам госпереворота, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

«Порошенко уже три года говорит об угрозе со стороны России, нагнетает русофобские настроения с целью удержать то шаткое положение, которое он получил вместе со своей командой в результате государственного поворота. Для того чтобы как-то привлекать международное сообщество к украинской проблеме, он придумывает новые тезисы, чтобы быть в фокусе публичного внимания», — сказал Морозов RT.

Член комитета Совфеда отметил, что Порошенко это удается всё труднее, так как США и Европа всё больше убеждаются в несоответствии нынешнего украинского лидера стандартам марионетки. Заявления Порошенко, по словам Морозова, не помогут ему отвлечь внимание украинцев от внутренних проблем.

Морозов напомнил, что Порошенко не смог удержать украинскую экономику от падения, разрушил социальную сферу и продолжает гражданскую войну. Сенатор также заявил, что в раде всё больше звучит призывов о создании ядерной программы, чтобы пойти по пути КНДР.

Украинский народ, как отметил Морозов, сейчас недоумевает — зачем нужна была эта насильственная смена власти в стране, когда у руля государства остались олигархи, обогащающиеся за счет обнищания людей. В 2014 году на майдане произошла трагедия украинского народа, и этот факт Порошенко уже не может завуалировать, считает сенатор.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Россия добивается возвращения Украины в свою сферу влияния, чтобы покончить с украинским государством. По этой причине, сказал Порошенко, доверять Москве нельзя.