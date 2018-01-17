Пресс-служба Порошенко рассказала о его отдыхе на Мальдивах

Пресс-служба президента Украины рассказала, что Петр Порошенко провел новогодний отпуск на Мальдивах, за что расплатился из собственных средств.

«Информируем, что Новый 2018-й президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине», — передает сообщение пресс-службы «Федеральное агентство новостей».

Затем Порошенко отправился на Мальдивы, где провел «короткий отдых». По заявлению пресс-службы, поездку украинский президент оплатил сам, что будет включено в его налоговую декларацию.

В пресс-службе объяснили, что информация об отдыхе Порошенко за границей появилась постфактум в целях безопасности.

Как ранее сообщал портал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко отдыхал на Мальдивах на частном острове. Отдых обходился Порошенко в $25 тыс. в сутки.

Отметим, что при этом каждый четвертый украинец был вынужден встречать Новый год в долг. Жители брали кредиты, чтобы купить подарки и накрыть праздничный стол. По данным опросов, из-за роста цен на Украине траты населения к концу 2017 года выросли в 1,5 раза.