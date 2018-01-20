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Порошенко заявил, что ситуация в Крыму является болью для народов

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Фото: РИА Новости
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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что сегодняшняя ситуация в Крыму является болью для народов, живущих на полуострове.

На своей странице в Facebook президент написал, что «весь цивилизованный мир стоит на стороне правды и никто не признает аннексию».

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что «международный фронт деоккупации Крыма стал мощнее».

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинский президент Петр Порошенко прокомментировал ролик на Facebook. Лидер Украины заявил, что в Крыму будет звучать украинский гимн.

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