Украина должна МВФ более $12 млрд

Долговые обязательства НБУ и минфина Украины перед Международным валютным фондом составляют более $12 млрд. О этом заявил зампред Нацбанка Украины Олег Чури, пишет «Газета.ру».

«Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют $7,2 млрд, а обязательства министерства финансов перед МВФ — $4,9 млрд. В общем $12,1 млрд», — цитирует Чури УНН.

Олег Чури отметил, что активы НБУ составляют $18,8 млрд.

Ранее замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ. Это произойдет, если Украина за эти полгода не получит очередной транш от фонда.

Программа помощи Украине предусматривает выделение $17,5 млрд. Первый транш в размере $5 млрд был перечислен в марте 2015 года, следующий — в августе того же года в размере $1,7 млрд. За 2016 и 2017 годы Украина получила два транша на общую сумму $2 млрд. Ожидалось что, до конца 2017 года Украина получит еще один займ, однако деньги так и не были выделены, так как Киев затягивал реализацию реформ, предусмотренных по программе МВФ, отмечает «РИА Новости».