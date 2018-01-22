Более 20 сотрудников нацполиции Украины погибли за 2,5 года

Свыше 20 сотрудников национальной полиции Украины погибли и около 1,2 тыс. были ранены с момента создания ведомства в июле 2015 года. Такие данные приводятся на сайте нацполиции.

«Всего с момента создания национальной полиции Украины при исполнении служебных обязанностей получили ранения 1197 полицейских... 24 работника полиции погибли», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, 38 сотрудников правоохранительных органов были ранены в зоне проведения силовой операции в Донбассе, еще четверо погибли.

22 января президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать закон о «реинтеграции Донбасса» сразу после того, как его примет Верховная рада.