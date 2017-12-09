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Климкин заявил о спасении польской экономики руками украинцев

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Украинцы являются гибкими, ответственными работниками и спасают экономику Польши, считает глава МИД Украины Павел Климкин.

«Мы [украинцы] реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю случаи, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, очень сфокусированы на том, что делают», — приводит слова Климкина «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, в Польше сейчас находятся около 1 млн украинцев.

Ранее замглавы администрации президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев заявил о совместной работе, которую будут вести Варшава и Киев для сокращения списка украинцев, которым запрещен въезд в Польшу.

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